تعرف على تفاصيل إصابة ساني!

أعلن نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، اليوم الخميس، أن لاعبه الألماني ليروي ساني سيخضع لجراحة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وكان ساني قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بركلات الترجيح الأحد الماضي، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وأعلن سيتي أن ساني خضع لفحوصات دقيقة طوال الأسبوع الحالي برفقة أحد الأطباء المتخصصين، قبل أن يتم التأكد من إصابته في الرباط الصليبي ليضطر للخضوع إلى جراحة في الأسبوع المقبل.

وارتبط ساني بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن الإصابة البالغة التي تعرض لها، أنهت أحلام الفريق البافاري في الظفر بخدمات الجناح الألماني.