لويز يعود للعمل مع إيمري

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز، قادماً من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر آرسنال عبر موقعه الرسمي: “المدافع الدولي البرازيلي ديفيد لويز انضم إلينا قادماً من تشيلسي، في صفقة انتقال دائم”.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه، أن لويز (32 عاماً) سيرتدي القميص رقم 23.

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وعبر مدرب آرسنال أوناي إيمري عن سعادته بتوقيع ناديه مع لويز حيث قال: “ديفيد لديه خبرة كبيرة، وأنا كنت مهتماً أن نعود للعمل معاً مرة أخرى (حينما كان إيمري يدرب باريس سان جيرمان الفرنسي)، إنه اسم معروف نضيفه إلى دفاعنا”.

وسبق للويز أن لعب في أندية فيتوريا باهيا البرازيلي وبنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى موسمين مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان لويز شارك في 524 مباراة في 13 موسماً متتالياً مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته.