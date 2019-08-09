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نادي المنيا الرياضي يبدأ في إعادة تأهيل وتطوير الملعب الرئيسي

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قال المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا الرياضي، ان مجلس الإدارة قرر إعادة تأهيل الملعب الرئيسي للنادي ، حتي يصبح على المستوى المطلوب ، لاستضافة مباريات فرق النادي المختلفة.

 

وأضاف رئيس النادي ، أن أعمال التطوير بدأت اليوم بإزالة الطبقة السطحية والنجيلة المتآكلة ، استعدادا لاستبدالها بتربة ونجيلة جديدة مستوردة، وشبكة ري حديثة، تليق بمستوى

النادي ، وتكون داعمة للفرق للعب مبارياتها على الملعب، وعودته لمكانته السابقة.

 

كما أوضح رئيس نادي المنيا الرياضي ، أن أعمال التطوير سوف تستغرق مدة ثلاثة أشهر ، وبعدها سيكون الملعب جاهزا لاستضافة تدريبات ومباريات الفرق.

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