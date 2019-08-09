شاهد.. بي آوت تعلن موعد عودة بث قنواتها بعد انقطاع لمدة أيام



أعلنت بي آوت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موعد عودة بث قنواتها من جديد بعد انقطاع خلال الفترة الماضية.

وكتبت صفحة منتسبة لقناة بي آوت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "عملاؤنا الكرام... ستعود الخدمة يوم الجمعة مساء، ولكن سيكون هناك

تحديث، إن أردت أن تعمل قنوات #بي_آوت_كيو على أكمل وجه".

وكانت القنوات قد توقفت عن البث خلال الأيام الماضية قبل أن تعلن عن عودتها من جديد.

