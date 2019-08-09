المنصورة يواجه بنها وديا غدا

يلتقي فريق المنصورة عصر غد " الجمعة" مع نظيره بنها وديا بملعب المنصورة استعداداته للموسم الجديد بدوري القسم الثاني. بدوري القسم الثاني. ويسعى المدير الفني للمنصورة رضا العيسوي الوقوف على التشكيلة الأساسية قبل خوض فعاليات دوري القسم الثاني. الأساسية قبل خوض فعاليات دوري القسم الثاني. كان المنصورة قد فاز على سمنود بثلاثية نظيفة وديا في اطار نفس الاستعدادات للموسم الجديد

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