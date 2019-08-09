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المنصورة يضم لاعب اف سي مصر

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تعاقد نادي المنصورة مع محمد سكر لاعب فريق إف سي مصر الكروي لمدة موسمين

استعدادا للموسم الجديد.

كان المنصورة قد ضم عدد من اللاعبين الجدد

خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: وائل السعدني، محمد العدل، مؤمن فكري، نادر السيد، محروس محمد، محمد الصغير، وأحمد عبد العال.
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