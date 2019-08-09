المنصورة يضم لاعب اف سي مصر

تعاقد نادي المنصورة مع محمد سكر لاعب فريق إف سي مصر الكروي لمدة موسميناستعدادا للموسم الجديد.
كان المنصورة قد ضم عدد من اللاعبين الجددخلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: وائل السعدني، محمد العدل، مؤمن فكري، نادر السيد، محروس محمد، محمد الصغير، وأحمد عبد العال.
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