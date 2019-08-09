المنصورة يضم لاعب اف سي مصر

تعاقد نادي المنصورة مع محمد سكر لاعب فريق إف سي مصر الكروي لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد. استعدادا للموسم الجديد. كان المنصورة قد ضم عدد من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: وائل السعدني، محمد العدل، مؤمن فكري، نادر السيد، محروس محمد، محمد الصغير، وأحمد عبد العال. خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم: وائل السعدني، محمد العدل، مؤمن فكري، نادر السيد، محروس محمد، محمد الصغير، وأحمد عبد العال.

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