بالصور،، وزير الرياضة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان المبني الاجتماعي والملعب الرئيسى للنادي الاوليمبي بالأسكندرية

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مساء اليوم المبني الاجتماعي الجديد بالنادي الاوليمبى كما افتتحا اعمال التطوير التى تمت فى ملعب عز الدين يعقوب .

وقال وزير الرياضة أن مصر حاليا تعيش طفرة ونهضة رياضية كبري سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو الإنشاءات الرياضية مضيفا ان الاسكندرية أصبحت واحدة من المدن التى تشهد طفرة إنشائية رياضية كبيرة.

وقد إستمع صبحي لشرح كامل لما تم إنجازه من أعمال التطوير ، حيث اشاد بسرعة الانتهاء من

كافة الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة حيث شملت اعمال تطوير المبني الاجتماعي تراس الفريق سليمان عزت حتى يستوعب ٧٠٠ عضو بالاضافة الى تطوير المسرح الصيفي والشتوي.

كما شملت اعمال التطوير باستاد عز الدين يعقوب والتى بلغت تكلفتها ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه القيام برفع كفاءة غرف خلع الملابس والملعب الرئيسى من النجيل الطبيعى واعمدة الانارة والمدرجات وشبكة الصرف بالكامل وفقا لتوجيهات وزير الرياضة بأن تكون

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كفاءة اعمال التطوير بالملعب بنفس مستوى تجهيزات ملاعب بطولة كأس الامم الافريقية .

وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال جولته عن موافقته علي أستكمال العمل في استاد عز الدين يعقوب ورصد ميزانية خاصة لعمل كراسي بالمدرجات ، فضلا عن أستكمال العمل في تراك الملعب بالترتان . حضر الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية ،و المهندس طارق السيد رئيس مجلس ادارة النادي الاوليمبى وعضو مجلس النواب ، وبحضور اعضاء مجلس ادارة النادى ونجوم الرياضة السكندرية وقيادات المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها وزير الشباب والرياضة اليوم بمحافظة الاسكندرية حيث شهد ختام مهرجان مهارات الالعاب البحرية للغوص وممارسة التجديف والشراع والمغامرة .