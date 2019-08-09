الجبلين السعودي يهزم المقاولون العرب وديًا

خسر نادي المقاولون العرب أمام الجبلين السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعبالجبل الأخضر، استعدادًا للموسم الجديد.
ويرغب الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس إلىاستغلال المباريات الودية للاطمئنان على حالة اللاعبين وتجربة عدد من الشباب. ويواصل الفريق استعداده للموسم الجديد ويخوض الفريق مباراة ثانية غدا امام عجمان الإماراتي.
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