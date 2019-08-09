الزمالك راحة من التدريبات أول أيام عيد الأضحى

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك. الفريق راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة 16 أغسطس الحالي.

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