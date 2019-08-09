المصري يفوز على التقدم السعودي بخماسية وديا

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق التقدم السعودي أحد أندية دوري الأمير محمد سلمان لأندية الدرجة الأولى – بخمسة أهداف للاشئ في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله عبد الرحمن زين في الدقيقة الثانية عشر ، وفي الشوط الثاني نجح النسور الخضر في زيادة حصيلتهم من الأهداف بأربعة أهداف جديدة استهلها حسين رجب في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف

محمد جابر هدفين متتاليين في الدقيقتين الثلاثين والحادية والأربعين ، فيما اختتم الناشئ أحمد لبيب أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والأربعين،لتنتهي المباراة بفوز المصري بخمسة أهداف للاشئ.

دفع الكابتن ايهاب جلال خلال الشوط الأول للمباراة بتشكيل مكون من أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، مصطفى طيارة ، سعيدو سينبوري ، حسام أشرف ، محمد السيد العربي “ميشو” لخط الظهر ، حجاج عويس ، عبد الرحمن

زين كثنائي خط وسط مدافع ،فيما لعب الثلاثي حسين رجب ، أحمد ياسر ، ايزيكال باسي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد جمعة ، فيما دفع الكابتن ايهاب جلال خلال الشوط الثاني بتشكيل مكون من أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، الناشئ محمد عبد الخالق “دقدق” ، الناشئ أحمد لبيب ، حسام أشرف ، الناشئ محمد عبد السلام “بندق ” لخط الظهر ، ابراهيم ماجد ، الناشئ علي حمدي كثنائي خط وسط مدافع ،فيما لعب الثلاثي حسين رجب (الناشئ زياد فرج )، محمد جابر ، الناشئ مصطفى ايمن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أيمن ندا.