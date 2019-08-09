أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية لمدة 5 سنوات قادمة بداية من الموسم الجديد.
وانضم أبو اليزيد للدراويش بعد ترشيح اللجنة الفنية خاصةبعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب طوال الموسم الماضي نال عليه إشادة الجميع وتلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز على رأسها المصري البورسعيدي ومصر المقاصة ووادي دجلة.
ويعتبر نجم دفاع الداخلية السابق هو ثامن صفقات النادي الاسماعيلي في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع خليل نيمار وأحمد مدبولي ومحمود دونجا ثلاثي الزمالك، محمد حمدي زكي وبينسون شيلونجو ثنائي سموحة، وحمد الزوي ظهير ايسر دمنهور، وهمام طارق نجم المنتخب العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.