الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع الداخلية

أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية لمدة 5 سنوات قادمة بداية من الموسم الجديد.

وانضم أبو اليزيد للدراويش بعد ترشيح اللجنة الفنية خاصة

بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب طوال الموسم الماضي نال عليه إشادة الجميع وتلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز على رأسها المصري البورسعيدي ومصر المقاصة ووادي دجلة.

ويعتبر نجم دفاع الداخلية السابق هو ثامن صفقات النادي الاسماعيلي في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع خليل نيمار وأحمد مدبولي ومحمود دونجا ثلاثي الزمالك، محمد حمدي زكي وبينسون شيلونجو ثنائي سموحة، وحمد الزوي ظهير ايسر دمنهور، وهمام طارق نجم المنتخب العراقي.