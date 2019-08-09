الترسانة يضرب الشعلة السعودي وديا

فاز فريق الترسانة علي نظيره الشعلة السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية ، التي أقيمتعلى ملعب حسن الشاذلي استعدادًا لدوري القسم الثاني.
ويحاول فريق الترسانة بقيادة علاء ميهوب، المدير الفني تجهيز جميع لاعبيه قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز بعد غياب طويل.
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