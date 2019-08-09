نيمار يُقرب نفسه من ريال مدريد بنشر صورة على انستغرام

زاد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، من الجدل بشان أنباء انتقاله إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ونشر نيمار، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وهو يقف بجوار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، والظاهرة رونالدو نجم الميرنجي وميلان السابق.



وتشير العديد من التقارير إلى أن باريس سان جيرمان عرض خدمات نيمار على ريال مدريد، وتدور المفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن إتمام الصفقة.



ويضغط نيمار على إدارة سان جيرمان للرحيل هذا الصيف، لا سيما بعدما تعنت النادي الفرنسي في عودة النجم البرازيلي إلى صفوف برشلونة.

المصدر: موقع كورة

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