رياضة | المستشار القانوني للأهلي يوضح موقف كوليبالي بعد انضمامه للنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار القانوني للأهلي يوضح موقف كوليبالي بعد انضمامه للنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي عن موقف الإيفواري سليماني كوليبالي نجم الفريق الهارب والذي انضم مؤخرًا للنجم الساحلي التونس وذلك عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا بتغريم كوليبالي مليون و436 ألف دولار بعد هروبه من الأهلي في أبريل 2017 وعدم التزامه بعقده معه.

وقال عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية :" النجم الساحلي ليس طرفًا في أزمة سليماني كوليبالي، الأهلي يكن كل احترام وتقدير للنجم الساحلي لكن الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية كان ضد اللاعب".

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وأضاف: "لم تحدث اتصالات بين الأهلي والنجم الساحلي لكن الفريق التونسي تحدث معي بخصوص تدخله لسداد الغرامة المالية المقررة ضد كوليبالي على أن يتم خصمها من مستحقات اللاعب ووافقنا على العرض".

واختتم عب الرازق تصريحاته قائلاً: "لن نوافق على سداد قيمة الغرامة بالتقسيط وستنتهي الأزمة فور تحويل المبلغ المالي للحساب البنكي للأهلي سواء من اللاعب أو النادي التونسي".