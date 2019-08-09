رياضة | نادي الشيخ زايد يهنئ هالة علي ياسين بعد التأهل لكأس العالم بكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشيخ زايد يهنئ هالة علي ياسين بعد التأهل لكأس العالم بكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الصفحة الرسمية لنادي الشيخ زايد الرياضي، اللاعبة هالة على ياسين لاعبة منتخب مصر لناشئات كرة السلة بعد تأهله لكأس العالم لناشئات كرة السلة.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الشيخ زايد، "مبروك ابنة نادى الشيخ زايد "هالة على ياسين" ولاعبة النادي الأهلى حالياً نجلة عضو نادي الشيخ زايد علي ياسين على.

ونجح منتخب الناشئات في الحصول على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية التي جرت بروندا.

وعبر الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد، عن سعادته البالغة بالانجاز الذي حققه منتخب الناشئات، وهو يضاف لما حققه منتخب الناشئين الشهر الماضي بتتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على مالي.

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ومن جانبه هنأ مجلس إدارة نادي الشيخ زايد برئاسة الكابتن فكري الهواري ابنة النادي ولاعبة النادي الأهلى حالياً هالة علي ياسين، بصعود المنتخب لنهائي كأس العالم للناشئات، ومشاركتها فى تحقيق هذا الإنجاز.

ودعا الهواري إلى تقديم الدعم الكافى لمنتخب الناشئات لأنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية أمام العالم.

وجاء تاهل ناشئات الفراعنة بعد تغلبهن على أنجولا بنتيجة 71-50، في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 16 سنة المقامة حاليا برواندا.

وبهذه النتيجة تأهلت ناشئات مصر إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 16 سنة، بالإضافة إلى التأهل لنهائي كأس العالم للناشئات.

وستلتقي ناشئات مصر في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة مالي وموزمبيق.