رياضة | رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الخميس إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وجه طلب خاص لإدارة نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو قد طلب من يوفنتوس التعاقد مع لاعب ريال مدريد فيد فالفيردي.

الجدير بالذكر أن فيد فالفيردي "21 سنة" قد انضم من بنيارول إلى ريال مدريد، وتم وضعه في ريال مدريد كاستيا.

وقضى لاعب الوسط فالفيردي قترة إعارة في 2017 مع ديبورتيفو لاكورونيا لمدة عام واحد ومن ثم عاد لريال مدريد ونال إعجاب لوبيتجي وأيضاً زيدان مدربي الملكي.