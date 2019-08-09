رياضة | حمدي زكي: لن أبخل بأي مجهود من أجل الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي زكي: لن أبخل بأي مجهود من أجل الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كنت محظوظا بالإنتقال لصفوف النادى الإسماعيلى الذى يعد آحد أعرق الأندية فى مصر وإفريقيا" .. هكذا بدأ محمد حمدى زكى الوافد الجديد للدراويش تصريحاته. وانضم حمدى زكى لصفوف الإسماعيلى قادما من سموحة فى صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات. Advertisements وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: ”لن أبخل بأى مجهود من أجل المساهمة فى عودة فريقى للمنافسة على البطولات من جديد ، أعلم جيدا رغبة الجماهير فى رفع الكؤوس وهو ما سنقاتل عليه”. وأتم قائلا: ” مجلس الادارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى ابرام مجموعة من الصفقات المميزة ورغبتى حسمت انتقالى للاسماعيلى رغم تمسك سموحة باستمرارى”.

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