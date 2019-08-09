رياضة | أخبار برشلونة: البرسا لا يستسلم ويقدم عرضا قويا لضم نيمار وفالفيردي يقرر بقاء المنبوذ وصورة تقرب نجم باريس من كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: البرسا لا يستسلم ويقدم عرضا قويا لضم نيمار وفالفيردي يقرر بقاء المنبوذ وصورة تقرب نجم باريس من كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 8 أغسطس لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم 8-8-2019:-

نيمار يطعن برشلونة من الخلف ويقول "نعم" لريال مدريد

وافق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على الإنتقال لنادي ريال مدريد الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار قال "نعم" لريال مدريد، ورحب بالدفاع عن ألوان قميص الفريق الملكي بالموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وجاءت موافقة نيمار على الإنتقال لريال مدريد، رغم المحاولات المكثفة من إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأشارت تقارير أن الثنائي مودريتش ونافاس لاعبا الريال قد يكونا ضمن صفقة إنتقال نيمار للنادي الملكي.

سبورت الإسبانية: باريس يُوجه ضربة مُميتة إلى برشلونة بشأن نيمار

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن موقف نادي باريس سان جيرمان من مسألة انتقال نيمار إلى برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان قد رفض كل الصيغ الممكنة لنقل نيمار إلى ملعب كامب نو

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الباريسية لا تريد أن ينتقل اللاعب للكامب نو، وذلك لعدم رغبتهم في أن يكون البارسا فريقاً قوياً بلاعب بجودة نيمار، لذا يريدون بيعه إلى أي نادٍ آخر.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في العودة لنادي برشلونة الذي رحل عن صفوفه في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

رسالة جديدة من برشلونة إلى نيمار

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة يجهز عرضاً لضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي برشلونة قد طلب من النجم البرازيلي نيمار التوقف في الوقت الحالي، عن التفاوض بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

ويعد نادي برشلونة عرضًا جديدًا لباريس سان جيرمان مع العديد من اللاعبين، من بينهم فيليب كوتينيو والذي لن يذهب إلى الدوري الانجليزي.

والجدير بالذكر أن نادي برشلونة يريد إعادة نجمه السابق نيمار الذي رحل عن كامب نو في 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي بعقده والبالغ 222 مليون.

برشلونة يرد على ريال مدريد ويقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار

أشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس، إلى أن نادي برشلونةأرسل عرضاً من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت قناة "RAC 1" أن نادي برشلونة يخطط لإرسال عرض لباريس مع عدة لاعبين من ضمنهم فيليب كوتينيو لكن باريس يرد البيع لريال مدريد.

وأوضحت القناة الفرنسية أن نيمار يريد الانضمام إلى برشلونة لكن قد تنجح مفاوضات باريس وريال مدريد وتتحول رغبته للعب في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار في 2017 وذلك بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.

حارس برشلونة يفاجئ كوتينيو

علق البرازيلي نيتو حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني على رحيل كويتينو عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نيتو في تصريحاته اليوم: كوتينيو موضوع لست أنا من يجب أن يتحدث عنه، لكن على الجانب الشخصي، أود أن أقول أنني أُصلي حتى يبقى كوتينهو معنا، هو صديق وشخص لا يُصدق، وأود أن أكون معه لفترة طويلة، لكن رأيي لن يغير شيء

واضاف: حيث يذهب برشلونة يتواجد الكثير من الناس، من المهم أن يكون الناس في مكان قريب، إنه جزء من عملنا أن نستمتع بالبهجة مع الجماهير.

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وتابع: أشعر أنني بحالة جيدة، لقد تكيفت بشكل جيد. مع لاعبين من هذا المستوى كل شيء أسهل، أنا سعيد.

سواريز: نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم

عبر المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة، عن تفاؤله بأنطوان جريزمان، لاعب الفريق الجديد عقب الفوز على نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، بهدفين ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وخلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قال سواريز : "لقد أنهيت المباراة مرهقا، وأحاول استعادة النسق في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق الموسم وكانت الأمور مُعقدة في الدقائق الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، وبتغير الوقت أصبح الأمر أكثر صعوبة،".

وعن شراكة جريزمان، أردف: "هذه هي المباراة الثانية التي نلعبها معا، وأعتقد أنها بداية لعدد كبير من الدقائق التي سنلعبها خلال الموسم، ويجب أن يتكيف مع طريقة لعب برشلونة فهي ليست سهلة على الإطلاق، ويُعاني جميع اللاعبين في البداية، لكنه ذكي للغاية، ونأمل أن يتأقلم معنا بسرعة".

وحول رأيه في استعادة خدمات نيمار أجاب: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وتحدث عن اعتزال دييجو فورلان قائلاً:" لا يمكن أن تقارن ما كنت عليه كلاعب، بما ستصبح عليه كمدرب، ولكن مسيرتك الكروية قد تساعدك في مجال التدريب، وآمل أن يكون مدربًا عظيمًا كما كان لاعبًا أسطورة".

نيمار يُرسل رسالة خاصة إلى ميسي.. فماذا قال؟

فجرت تقارير صحفية أرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن النادي الذي سينتقل إليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال موقع " TYC SPORT" الأرجنتيني أن البرازيلي نيمار اتصل بزميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني وأبلغه بأنه سينتفل لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يرفض نادي باريس سان جيرمان عودة اللاعب للنادي الكتالوني نظرا لوجود خلافات بين الناديين.

فالفيردي يؤكد بقاء كوتينيو مع برشلونة

أكد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ثقته في بقاء البرازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق في الموسم المقبل وأنه سوف يعتمد عليه في الموسم الجديد.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب مباراة نابولي :"لا عرف ماذا سيحدث مع كوتينيو في الأسابيع القليلة المقبلة لكن من جهتي فهو ضمن خطتي وسوف اعتمد عليه بكل تأكيد".

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً : " كوتينيو لم يشارك في مباراة نابولي لأنه لم يتدرب مع الفريق سوى يومين فقط كحال زميله أرتورو فيدال وأخطط للدفع بهما بشكل تدريجي وأنه سيشارك لدقائق في المباراة المقبلة".

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن اسم كوتينيو في الأيام الماضية ارتبط بالانتقال إلى توتنهام وآرسنال لكن المفاوضات لم تتم بسبب غلق سوق الانتقالات في إنجلترا".

يذكر أن كوتينيو انضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير 2018 وشارك مع الفريق في 76 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11 هدفا.

رويز لا يستبعد الرحيل عن برشلونة

اقترب أبيل رويز لاعب برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد رويز في تصريحات لصحيفة "ماركا الإسبانية"، أنه نشأ كلاعب ويقاتل من أجل أهدافه وأحلامه التي يجب أن يلعبها مع البلوجرانا".

وأضاف رويز، أنه لا يستبعد المغادرة هذا الصيف، لرغبته في اللعب والاستمتاع بكرة القدم، مؤكدا أن هذا كل ما يفكر فيه الآن.

وكان أرنيستو فالفيردي المدير الفني، دفع باللاعب الشاب خلال مواجهة نابولي الإيطالي أمس وديا، ضمن جولة استعدادا الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

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