رياضة | انتقال عمرو جمال للصفاقسي مهدد بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال عمرو جمال للصفاقسي مهدد بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد نجاح صفقة عمرو جمال نجم الأهلي الذي رحل هذا الموسم إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة، إلا أن الصفقة باتت مهددة بالفشل بسبب ارتباط جمال بأداء الخدمة العسكرية.

وقرر عمرو جمال العودة إلى مصر ومحاولة تسوية أوضاعه ولكن أكدت مصادر مقربة من اللاعب أن ارتباطه بالتجنيد يهدد تفعيل صفقة الإعارة في المرحلة المقبلة.

ووافق الأهلي هذا الصيف على إعارة عمرو جمال لمدة موسم للصفاقسي التونسي مع أحقية الشراء نهاية الموسم.

يذكر أن عمرو جمال خاض تجارب احتراف خارج مصر في هيلسنكي الفنلندي وبيدفيست الجنوب أفريقي وينتظر اللاعب حسم موقفه النهائي مع الصفاقسي في الأيام المقبلة قبل اللجاق بمعسكر الصفاقسي في تونس.