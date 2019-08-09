رياضة | تطور مفاجيء بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور مفاجيء بشأن انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية مفاجأة مدوية بشأن ما يتردد حول إقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الموثوق به "توماس جونزاليس مارتين" في تصريحات لـ " ABC" أن ريال مدريد لن يقدم عرضًا لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، وسينتظر للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي.

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وكانت تقارير صحفية أكدت رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فكرة التعاقد مع نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث لا يراه مناسبًا لمشروعه الجديد مع النادي الملكي.

وأشارت تقارير صحفية اليوم أن ريال مدريد عرض على باريس سان جيرمان 120 مليون يورو والكرواتي مودريتش، لضم البرازيلي نيمار.

يذكر أن هناك اهتمام من نادي برشلونة ايضًا بالتعاقد مع نيمار لكن نادي باريس سان جيرمان يرفض إتمام الصفقة بسبب الخلافات بين الناديين.