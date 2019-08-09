رياضة | رسميا.. مرشح سابق لقيادة الزمالك يتولى تدريب أبويل القبرصي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مرشح سابق لقيادة الزمالك يتولى تدريب أبويل القبرصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني توماس دول، ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفًا لمدربه الإيطالي المقال "باولو تراميتزاني".

وأكد النادي القبرصي عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد مع المدرب الألماني لقيادة الفريق لمدة عامين حتي مايو 2021.

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بدأ توماس دول مسيرته التدريبية عام 2001 وتولي قيادة عدة أندية أبرزها، هامبورج، وبوروسيا دورتموند، وجينكليربيرجي، والهلال السعودي وفيرينكافاروس، وكان نادي هانوفر 96 آخر محطاته التدريبية.

وجاء تعاقد نادي أبويل نيقوسيا مع توماس دول بهدف مساعدة الفريق للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام كاراباج أجدام الأذربيجاني 2-1 في لقاء ذهاب التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.

يذكر أن توماس دول كان أحد المرشحين لتدريب الزمالك خلفًا لـ"خالد جلال"، لكنه أصبح خارج حسابات إدارة القلعة البيضاء حاليًا، بعد توليه تدريب أبويل نيقوسيا القبرصي بشكل رسمي.