رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة بشأن نيمار وانهيار حلم زيدان وتشكيل الملكي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة بشأن نيمار وانهيار حلم زيدان وتشكيل الملكي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها محاولات الملكي إقناع باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هل يخطف ريال مدريد هدف برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية عالمية وإسبانية أن ريال مدريد تصدر سباق الصراع على ضم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع جول العالمي بأن برشلونة سيخسر سباق الصراع على ضم نيمار خاصة مع فشل إدارة النادي الكتالوني في الاستغناء عن نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينهو هذا الصيف.

وذكر الموقع العالمي أن كوتينهو رفض الرحيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام كما أصبح من الصعب عليه العودة إلى إنجلترا مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح موقع جول أن ابتعاد برشلونة عن سباق نيمار دفع ريال مدريد للانقضاض على الصفقة والتقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان تزيد قيمته عن 100 مليون يورو.

كما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد تقدم بعرض إلى PSG شمل الاستغناء عن الكرواتي لوكا مودريتش بالإضافة إلى 120مليون يورو للفوز بخدمات نيمار قبل أن يتم حذف اسم مودريتش من قائمة الملكي أثناء مواجهته الودية لريد بول سالزبورج النمساوي.

وأكد الموقع العالمي أن نيمار سيوقع على عقد لمدة لخمسة مواسم وراتب سنوي قد يصل إلى 25 مليون يورو وهي القيمة التي لا يمكن لبرشلونة دفعها في ظل استمرار كوتينهو الذي يحصل على 23 مليون يورو سنوبا من البلوجرانا.

يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان 2017 من برشلونة في صفقة تاريخية كلفت خزائن باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وشارك نيمار معه في 58 مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 29 تمريرة حاسمة.

- بوجبا يتسبب في أزمة بين زيدان وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود مشكلة بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز بسبب الفشل في ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن زيدان غاضب بسبب إخفاق بيريز في ضم بوجبا والذي كان يطمح في أن يكون الهدف الأول في سوق الانتقالات بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد نجح في التعاقد مع هازارد من تشيلسي الإنجليزي في صفقة كلفت خزائنه 100 مليون يورو لكن إدارة الملكي لم تنجح حتى الآن في استقدام بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد ليست لديه النية في بيع بوجبا هذا الصيف كما أن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا قد أغلق بالفعل ما يجعل الصفقة مستحيلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان كان قد حدد أهدافه عقب عودته إلى تدريبات الفريق والتي تمثلت في إعادة هيكلة قائمة الفريق، حيث كان يطمح زيدان في بناء التشكيلة الجديدة بقيادة كلا من بوجبا وهازارد مع التخلي عن الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز ولكن إدارة الملكي فشلت حتى الآن في بيع الاستغناء عن كلا من من بيل ورودريجيز مما يعني إمكانية أن يبدأ زيدان الموسم الجديد بوجود الثنائي دون وصول بوجبا الأمر الذي أسفر عن بعض التوتر في علاقة زيدان ببيريز.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي الملكي حاولوا تعويض فشل صفقة بوجبا بضم بديله الدنماركي كريستيان إيريكسن نجم توتنهام أو الهولندي دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام ولكن يبدو أن زيدان كان لا يرغب في أي من اللاعبين، حيث خطط لبناء وسط الفريق حول بوجبا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بوجبا كان قد أظهر رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد وأكد رغبته في خوض تجربة مهنية جديدة وهذا ما صرح به وكيل أعماله مينو رايولا.

يُذكر أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو للاستغناء عن بوجبا مما يزيد من صعوبة رحيله عن قلعة أولد ترافورد.

- مدريد يغري نيمار من أجل ارتداء قميص الملكي

أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، عن اقتراب ريال مدريد الإسباني، من الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيرير، في مفاوضات رسمية مع إدارة النادي الباريسي للحصول على عقد اللاعب بالموسم الجديد.

وأضافت التقارير، أن الملكي قدم عرضا مذهلا لنادي باريس، يقدر بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب بالعالم الموسم الماضي.

وتابعت التقارير، أن مدريد قدم أيضا عرضا مغريا للاعب البرازيلي للموافقة على التوقيع، بحصوله على جميع مميزاته في باريس، خلال مدة تعاقد لمدة 5 مواسم.

وكان نيمار أعلن عن رغبته في الرحيل عن ناديه، وسط أنباء سابقة أفادت باقترابه من العودة إلى برشلونة الإسباني، إلا أن العلاقات المتوترة بين الناديين أحالت دون ذلك.

- نيمار يشترط للعب ضمن صفوف مدريد

وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطا من أجل الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "جلوبو البرازيلية" إن نيمار، أخبر المقربين له في برشلونة فريقه السابق، إنه لا يمانع فكرة اللعب لصفوف مدريد، ولكن في حال فشل عودته للبلوجرانا، بالموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار يرغب في العودة لمزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن في حالة فشل ذلك، سينتقل إلى مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مستقبلا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب الملكي من الاتفاق مع اللاعب وناديه، بعد عرض مبلغ 120 مليون يورو والكرواتي لوكا مودريتش، للحصول على خدمات نيمار نهائيا.

- نجم توتنهام يفضل الملكي على مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن مفاوضات مانشستر يونايتد مع نادي توتنهام هوتسبير للتعاقد مع الدنماركي اريكسن، توقفت بشكل نهائي، بسبب رغبة اللاعب في الانتقال لنادي ريال مدريد الاسباني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يونايتد كان يرغب في ضم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى صفوفه، إلا أن اللاعب يرغب في الانتقال لريال مدريد.

ويتبقى في عقد إريكسن مع توتنهام عامًا واحدًا فقط، وبإمكانه الرحيل مجانًا الصيف المقبل، إذا لم يجدد تعاقده.

- ريال مدريد يغري باريس سان جيرمان لضم نجمه

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ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن نادي ريال مدريد قدم عرضًا مغريًا لنادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وأكدت صحيفة "جلوبو سبورت" أن ريال مدريد عرض علي باريس سان جيرمان ضم الثنائي الويلزي جاريث بيل، وحارس المرمي الكوستاريكي كيلور نافاس، ضمن عرضه للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف.

أما شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن ريال مدريد عرض 120 مليون يورو، بالإضافة للاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش من أجل الفوز بخدمات نيمار.

وأوضحت تقارير على مدار الساعات الماضية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد اتصل باللاعب عارضا عليه عقدا لمدة خمسة مواسم، مع الحصول على نفس راتبه في باريس سان جيرمان، والبالغ نحو 33 مليون يورو.

وانضم نيمار إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي كان يربطه بنادي برشلونة.

- تقارير.. نيمار إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية ضخمة

ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب بقوة من الإنضمام لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وأكد الإعلامي الاسباني خوسيه ألفاريز هايا عبر شبكة "لاسيكستا" أن البرازيلي نيمار أصبح قريبًا من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني، مشيرًا إلي أن الثنائي لوكا مودريتش وكيلور نافاس لاعبا الملكي قد يكونا ضمن الصفقة المحتملة.

وكشفت تقارير صحفية على ترحيب "نيمار" بالانتقال لنادي ريال مدريد في الموسم الجديد.

وترفض إدارة باريس سان جيرمان انتقال نيمار لبرشلونة بسبب الخلافات بين الناديين، وتفضل بيع اللاعب لنادي ريال مدريد.

- نيمار يفجر مفاجأة كبيرة وينشر صورة تُقربه من ريال مدريد

يقترب البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان من الرحيل عن صفوف فريقه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر لاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور، صورة له عبر "انستجرام" مع الأسطورة زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلي رونالدو.

وتأتي صورة نيمار التي قام بمشاركتها عبر حسابه بـ"انستجرام" بالتزامن مع أنباء اقترابه من ريال مدريد بعد الاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن باريس هذا الصيف وسط اهتمام وترقب من أندية؛ ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

- الكشف عن تشكيل ريال مدريد حال ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد الإسباني في حالة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل نهائي خلال الميركاتو الجاري.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش "فان دي بيك أو بوجبا في حالة ضم أيًا منهم"

خط الهجوم: نيمار - بنزيما - هازارد

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