رياضة | نيمار يُفاجيء الجميع ويُقرب نفسه من برشلونة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُفاجيء الجميع ويُقرب نفسه من برشلونة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور الجدل حول مستقبله والذي لم يتحدد حتى الآن سواء بالرحيل عن باريس سان جيرمان أو البقاء في صفوف فريقه.

وارتبط نيمار جونيور بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية حيثُ يقال أن النادي الملكي قدم عرضاً بمقابل مادي بجنب لاعبين لضم اللاعب.

ونشر نيمار جونيور، صورة له عبر حسابه بـ"انستجرام" مع الأسطورة زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلي رونالدو ثم عاد ووضع صورة التقطت له في مدينة برشلونة.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف وسط ترقب من ناديي برشلونة وريال مدريد.