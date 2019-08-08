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فيديو براءة ليونيل ميسي من واقعة إهانة جريزمان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مقطع فيديو جديد يكشف عدم تجاهل النجم الأرجنتيني ليونيل ، لزميله الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد للفريق من اتلتيكو مدريد.

متابعو كثر حديثهم مؤخرا عن توتر وسوء علاقة نجمي برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، مع الوافد الجديد على الفريق الكتالوني، الفرنسي أنطوان غريزمان.

ناشطون تداولوا في وقت سابق، مقطع فيديو تم تقطيعه ليوحي وكأن ميسي تجاهل جريزمان أثناء مباراة جمعت الأحد الماضي “البارسا” وأرسنال وانتهت بفوز الأرسنال ( 2- 1)، في بطولة كأس “خوان غامبر” الودية.

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جريزمان ظهر في الفيديو، وهو يتوجه إلى دكة البدلاء بعد تغييره، وقبل جلوسه في مكانه، قام بتحية بقية اللاعبين الاحتياطيين والطاقم التقني والفني بضربه بيده على أكفهم، ولكن عندما وصل إلى ميسي، ظهر الأخير وكأنه تجاهل جريزمان بكل حواسه، حيث لم يصافحه، ولم يتحدث معه طيلة الـ15 دقيقة التي ظلا فيها جنبا إلى جنب على الدكة.

وانتشرت بعدها التأويلات لهذه اللقطة، وازدادت التكهنات حول سوء علاقة قائد برشلونة وجريزمان، قبل أن يظهر فيديو جديد يدحض كل هذه الإشاعات.. حيث ظهر واضحا في الفيديو الجديد، أن ميسي لم يتجاهل جريزمان، وإنما لم ينتبه إليه، وقام بعدها بتحيته.

 الفيديو، أظهر أيضا جريزمان وسواريز وهما يتصافحان ويتجاذبان أطراف الحديث، وهو ما يفند أيضا الشائعات التي تحدثت عن توتر علاقتهما.

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت حتى قبل إتمام برشلونة صفقة التعاقد مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أن ميسي  بالإضافة لعدد كبير من نجوم برشلونة، يرفضون فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي، بسبب رفضه في وقت سابق الانضمام لـ”البلوجرانا”، وتفضيله حينها البقاء مع فريقه السابق أتليتيكو مدريد.

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