هل يحقق رونالدو رغبة زوجة ماورو إيكاردي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت واندا نارا، زوجة النجم الارجنتيني ماورد إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في مشكل كثيرة لزوجها مع غدارة النادي، مما أصبح مهددا بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واندا هي أيضا وكيلة اللاعب وصاحبة الكلمة في قرار بقائه او رحيله إلى فريق آخر، كما أن شروطها المادية الكثيرة والتي وصفت بالمبلغ فيها، جعلت العديد من الأندية تصرف النظر عن التعاقد مع إيكاردي.

إيكاردي بعدما عرف بلقب “المنبوذ” مؤخرا من قبل المدير الفني لإنتر ميلانو أنطونيو كونتي، أصبح يوفنتوس الخيار الوحيد المتبقي للاعب الأرجنتيني المثير للجدل.

صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، ذكرت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس، أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه للتعاقد مع إيكاردي.

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الصحيفة أضافت أن النجم البرتغالي غير مقتنع بموهبة البلجيكي روميلو لوكاكو، هدف “اليوفي” الأول بسوق الانتقالات، وأنه يفضل أن يلعب بجوار إيكاردي الموسم المقبل.. وبالرغم من الموهبة الكبيرة التي يمتلكها المهاجم الأرجنتيني، إلا أنه قد يجلب معه أعباء كبيرة، منها شخصيته المتمردة، وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، المثيرة للجدل، وتاريخه الأسود بشأن العلاقات مع اللاعبين.

إيكاردي سبق له أن تورط في قصة خيانة، عندما أقام علاقة مع زوجة صديقه السابق ماكسي لوبيز، قبل أن يتزوجها، مما أثار جدلا كبيرا في بلاده الأرجنتين.

إيكاردي وزوجته نارا دخلا في مشكلات عديدة مع إدارة إنتر ميلانو الموسم الماضي، بسبب مطالبه المادية المرتفعة، الأمر الذي دفع إنتر للتخلي عنه، وتعزز هذا القرار مع قدوم المدرب الصارم كونتي هذا الموسم.

إنتر الملقب بـ”النيراتزوري” يريد 70 مليون يورو على الأقل مقابل إيكاردي، وهو أكثر مما يستعد “اليوفي” لإنفاقه، ولكن رأي رونالدو في اللاعب قد يكون عاملا حاسما لإنهاء الصفقة.