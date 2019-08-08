عبارة «الإنجاب في الظلام» تكلف كليمنس تونيس رئيس شالكه منصبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع كليمنس تونيس، رئيس نادي شالكه الألماني، نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث تنحي مؤقتا عن منصبه لثلاثة أشهر عقب تحقيق لمجلس الإدارة بشأن تعليقات مثيرة للجدل صدرت عنه، أثارت عاصفة من الانتقادات بداعي أنها كانت تنطوي على عنصرية.

كليمنس تونيس - وهو ملياردير يملك شركة لتصنيع اللحوم – قال في مؤتمر بمدينة بادربورن الألمانية: إنه بدلا من زيادة الضرائب لجمع أموال للإنفاق على برامج حماية البيئة، فإنه يتعين إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء في أفريقيا.. وعندها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال عندما يحل الظلام.

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تصريحات رئيس النادي تسببت في ردود فعل غاضبة من بينها العديد من اللاعبين السابقين في شالكه، ومطالبات باستقالته من النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد.

النجم الألماني جيرالد أسامواه المولود في غانا، والذي سبق له اللعب لمنتخب ألمانيا ونادي شالكه، قال: أنا عاجز عن الكلام، تعليقاته صدمتني وجرحتني، لقد أهانني وأهان الجميع.

كليمنس تونيس تقدم باعتذار علني على الفور قائلا: إن تصريحاته كانت خاطئة وغير لائقة، وإنه يساند بشكل كامل الجهود التي يبذلها ناديه لمكافحة العنصرية والتمييز.

مجلس الإدارة الشرفي لشالكه اجتمع مع تونيس، لمدة 4 ساعات انتهى اجتماعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي حيث رفض المجلس مزاعم العنصرية، لكنه أقر بأن تونيس انتهك لوائح مكافحة التمييز في النادي..وقال النادي في بيان: أقر تونيس بهذا الخطأ وكرر أسفه واعتذاره ولهذا قرر التنحي عن منصبه مؤقتا لثلاثة أشهر.