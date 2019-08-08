يورجن كلوب يتقن الإنجليزية بفضل هذا المسلسل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن كيفية إتقانه اللغة الإنجليزية؛ مرجعا الفضل في ذلك إلى مسلسل درامي شهير.

يورجن كلوب البالغ من العمر 52 عاما، جاء إلى ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول عام 2015 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه بات يتحدث الإنجليزية بسلاسة وطلاقة.

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المدرب الألماني كشف في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية نقله موقع “ليفربول إيكو” كيف تمكن من فعل ذلك خلال سنوات قليلة.. بعدما سئل عن كيفية إتقانه اللغة الإنجليزية فقال: “الأصدقاء.. مشاهدة الأصدقاء”.. والأصدقاء مسلسل كوميدي شهير امتد عبر 10 مواسم كاملة تبثه حاليا خدمة “نتفليكس”.

كلوب أضاف: لأنه من السهل فهمه تحاول مشاهدته، هكذا بدأ الأمر.. والآن أستطيع فهم من ينسون كوني أجنبيا ويتحدثون إلى بسرعة ملحوظة.

يورجن حقق نجاحا ملحوظا مع ليفربول كمدرب، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، لكنه عجز عن تحقيق أي لقب محلي حتى الآن رغم ظهور ليفربول كمنافس دائم على لقب “البريميرليج” في الآونة الأخيرة، علما بأن الفريق حل وصيفا الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

ويبدأ ليفربول الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يوم الجمعة بلقاء على ملعبه أمام نوريتش سيتي.