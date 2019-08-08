نادي تشيلسي يعتذر رسميا عن حوادث الاعتداءات الجنسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يمتلكه الروسي رومان أبراموفيتش - عبر بيان رسمي - بالاعتذار بلا تحفظ عن وقائع الاعتداء الجنسي التي قام بها إيدي هيث، رئيس فريق كشافي اللاعبين في فترة السبعينيات.

جاري جونسونن لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، كان قد أدلى باعترافات صحفية في وقت سابق عن الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها خلال فترة طفولته التي أمضاها بصفوف الفريق

الاعترافات أدت وقتها إلى تفجير الأزمة حيث تم التحقيق في تلك الوقائع، وأثبتت التحقيقات وجود حالات اغتصاب واستغلال جنسي للاعبي قطاع الناشئين في النادي خلال السبعينيات عبر إيدي هيث.

نادي تشيلسى تقدم باعتذار فى بيان رسمي، بعدما نشرت التحقيقات الخارجية والتي أثبتت تورط بعض المسئولين في تشيلسي خلال فترة السبعينيات بتلك الحوادث المشينة، حيث كانوا على علم بها لكنهم غضوا الطرف عنها.

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النادي أعرب من خلال البيان عن أسفه لما حدث، مؤكدا أن الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات سيحق لهم التقدم للحصول على تعويضات.

وتحدث 23 شاهدا وكان من بينهم 15 شخصًا أبلغوا عن اعتداءات جنسية خطيرة، والتي اشتملت على حالات اغتصاب من قبل هيث.

نتائج التحقيقات، انتقدت أيضًا دور داريو جرادي، مدرب الفريق المساعد السابق، الذي اتهم بأنه لم يقم بالإبلاغ عن مزاعم الإساءة الجنسية من قبل هيث، التي أثارها أحد أولياء الأمور إلى المسئولين الكبار بالنادي، وذكر التقرير أيضًا أن هذا كان فرصة ضائعة لفضح هيث ومنع المزيد من الإساءات.

وفي تحقيق مستقل حول الإساءة العنصرية التاريخية، أجرتها جمعية بارنادو الخيرية للأطفال، وجدت أيضًا أن اللاعبين السود تعرضوا لإساءة عنصرية بشكل يومي أيضًا بخلاف الاعتداءات الجنسية في تلك الفترة.