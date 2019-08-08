شكرا لقرائتكم خبر عن «الريمونتادا» السادسة لـ«شيكابالا» مع القلعة البيضاء.. كيف تكون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمود عبدالرازق شيكابالا، من جديد لبيته وانضم لقائمة فريق الكرة بنادى الزمالك مع انطلاق الموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يبحث الفهد الأسمر صاحب الـ 33 عامًا، عن حسن ختام لمشواره الكروى داخل أروقة ميت عقبة.

شيكابالا خاض عدة تجارب كروية داخل وخارج مصر على مدار رحلته بالملاعب، ولكنه يعود فى كل مرة بحثًا عن المجد بالقميص الأبيض، وللبيت الذى تربى بين جدرانه منذ مرحلة الناشئين.

وتعد هذه المرة السادسة التى يعود خلالها شيكابالا للزمالك عقب الخروج لخوض تجربة خارج حدود ميت عقبة، فكانت المرة الأولى باللعب لصفوف باوك اليونانى فى شتاء 2005، قبل أن يعود فى موسم 2006-2007.

وفى المرة الثانية خاض معشوق الجماهير البيضاء تجربة مع الوصل الإماراتى وبالتحديد فى موسم 2012-2013 فى فترة توقف النشاط الكروى بمصر، وعاد بعدها لقيادة الزمالك على مدار موسمين.

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العودة الثالثة كانت بخروجه لتجربة ليست بناجحة مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالى، ولكن سرعان ما عاد فى موسم 2015-2016 لتمثيل القلعة البيصاء والاستقرار فى بيته.

ويتواصل السيناريو من جديد ويرغب شيكا فى خوض رحلة قصيرة داخل الدورى المصرى بقميص فريق الدراويش واللعب لنادى الإسماعيلى لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة فى موسم 2015-2016 يعود بعدها لبيته ويحمل شارة قيادة الزمالك فى يناير من الموسم نفسه.

ويطرق شيكابالا أبواب الاحتراف الخارجى من جديد من خلال رحلة بالدورى السعودى مع فريق الرائد فى موسم 2016-2017 يعود بعدها مثل كل مرة للقلعة البيضاء عقب نهاية إعارته.

وأخيرًا خاض شيكا تجربة لم تكن على ما يرام مع فريق أبولون اليونانى عاد بعدها للانضمام للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حاملًا طموحات كبيرة فى قيادة الزمالك للقب مع الموسم الجديد.

شيكابالا خاض 299 مباراة على مدار تاريخه مع الأندية التى لعب بقميصها واستطاع خلالها تسجيل 65 هدفًا وصناعة 77 هدفًا، ونال 29 بطاقة صفراء وبطاقتين باللون الأحمر. وعلى المستوى الدولى خاض اللاعب 32 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول واستطاع تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف مع أحفاد الفراعنة.