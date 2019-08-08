شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات أهلاوية من مدرسة «إنبى».. أهداف حاسمة ولاعبون بلا بصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة النادى الأهلى فى ضم محمد مجدى «أفشة» صانع ألعاب فريق بيراميدز، الذى تربى داخل أسوار نادى إنبى، ليكون ثالث صفقات النادى الأحمر فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن ضم الأهلى عددا كبيرا من النجوم الذين صالوا وجالوا من قبل بقميص النادى البترولى قبل إتمام صفقة «أفشة».

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البداية مع وليد سليمان، المُلقب بـ«الحاوى»، الذى لا يزال يعتبر أبرز نجوم الفريق الأحمر، حيث ساهم اللاعب فى عدة ألقاب للأهلى منذ انتقاله له فى موسم 2010- 2011، واستطاع سليمان تسجيل واحد من أغلى أهداف الأهلى وذلك فى شباك الترجى التونسى بإياب نهائى دورى أبطال إفريقيا 2012 وهو هدف التعزيز الذى حسم المارد به الأحمر اللقب القارى.

كما جاء الدور على أحمد عبدالظاهر ليسجل هدف تعزيز آخر للفريق الأهلاوى يحسم به لقب دورى أبطال إفريقيا وذلك فى إياب نهائى نسخة 2013 فى شباك أورلاندو الجنوب إفريقى، ليواصل نجوم الفريق البترولى توهجهم بالقميص الأحمر.

أحمد رؤوف نجم إنبى السابق، استطاع تسجيل واحد من أشهر أهداف الأهلى فى السنوات الماضية، وذلك مع صافرة نهاية مباراة الفريق أمام الدفاع الحسنى الجديدى المغربى، لينقذ المارد الأحمر من وداع منافسات الكونفيدرالية 2014 ويكون الهدف بمثابة تحول داخل الصفوف الحمراء ودافع كبير لتحقيق اللقب فى النهاية.

عبدالحميد حسن هداف فريق إنبى، لم يقدم المردود المنتظر منه مع الأهلى خلال فترة وجيزة انتهت برحيل مبكر عن جدران القلعة الحمراء، كذلك لاعب الوسط الشاب أكرم توفيق، الذى لم يترك بصمة كبيرة مع الفريق الأحمر، ليخرج للإعارة ويقرر مجلس إدارة النادى تجديد إعارته للجونة فى الموسم الجديد. كما يعتبر صالح جمعة نجم وسط الأهلى وصانع ألعابه واحدا ممن لعبوا لصفوف إنبى قبل الانتقال للقلعة الحمراء، ولا يزال صالح يبحث عن استعادة أمجاده ومستواه المعهود مثلما يتكرر السيناريو فى كل موسم. صلاح محسن المهاجم الشاب لفريق إنبى فى السابق والأهلى حالياً، كانت صفقة انتقاله بمثابة ضجة كبيرة فى الشارع الكروى المصرى للمبلغ الكبير الذى تمت من خلاله الصفقة والتى بلغت 42 مليون جنيه كأغلى صفقة فى تاريخ الدورى المصرى آنذاك «يناير 2018»، لم يقدم اللااعب حتى الآن أوراق اعتماده لجماهير القلعة الحمراء حتى الان، ويعانى من التهميش داخل أروقة الجزيرة. كما ضم الأهلى الحارس على لطفى الذى سبق له حراسة عرين إنبى فى مواسم عديدة ماضية، ولكنه لم يحصل على فرص كافية من المشاركة فى المباريات حتى الان، كما يصادفه التوفيق خلال المباريات القليلة التى حرس خلالها مرمى الفريق الأحمر. ويعتبر حمدى فتحى نجم خط وسط الأهلى الحالى هو آخر اللاعبين الذين انضموا للأهلى بعد اللعب لإنبى، حيث بدأ فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق فى الآونة الأخيرة، ونجح فى تسجيل هدفين منذ قدومه وارتدائه الفانلة الحمراء.