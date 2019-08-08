شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أرسنال يعلن تعاقده مع ديفيد لويز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أرسنال تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز، لمدة موسمين، قادما من تشيلسي، بداية من الموسم الجديد، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، بحسب التقارير الصحفية البريطانية.

وأعلن النادي اللندني، في بيان رسمي، على موقعه، أنه تم التعاقد بشكل رسمي مع لويز، بعقد مدته موسمان، وذلك عقب خضوعه للفحص الطبي، مساء الخميس.

وسيكون ديفيد لويز عوضًا لأرسنال عن رحيل مدافعه الفرنسي لوران كوسيلني، الذي انتقل إلى بوردو الفرنسي مقابل نحو 4.5 مليون جنيه إسترليني.