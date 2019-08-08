شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبحث عن انطلاقة قوية أمام نوريتش سيتى فى افتتاحية «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب «أنفيلد» المباراة الافتتاحية لانطلاق بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، التى تجمع بين فريقى ليفربول ونوريتش سيتى، فى التاسعة مساء الغد.

تقابل الفريقان 12 مرة، فاز ليفربول فى 10 مرات وتعادلا فى مرتين، وسجل الريدز 39 هدفًا واستقبلت شباكهم 13 هدفًا، حيث كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين فى يناير موسم 2016، حيث فاز الريدز بهدف دون رد، على ملعب «كارو روود»، وسجل آدم لالانا هدف اللقاء.

ويدخل فريق ليفربول المباراة ساعيًا إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية فى بداية الموسم الكروى الجديد، لاسيما بعد خسارة لقب كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتى، الأسبوع الماضى، بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بهدف لكل منهما.

ويتطلع أبناء الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إلى تحقيق الفوز قبل التوجه لمدينة إسطنبول لمواجهة تشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى، حيث حقق الريدز لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، فيما حقق البلوز لقب الدورى الأوروبى.

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ويسعى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، إلى وضع بصمة فى المباراة الافتتاحية أمام نوريتش سيتى، عن طريق هز الشباك لكى تكون رسالة قوية للمنافسين من بداية الموسم. لن يفتقد ليفربول فى افتتاحية الدورى الإنجليزى هذا العام أى لاعب بسبب الإصابة، حيث ستكون جميع أوراق الريدز متاحة أمام كلوب، حيث سيدخل المدرب الألمانى اللقاء بالتشكيلة الأساسية.

وسيدخل ليفربول اللقاء بتشكيل يتكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى وأمامه آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أليكساندر آرنولد، جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

على الجانب الآخر، تأهل فريق نوريتش سيتى إلى الدورى الإنجليزى الممتاز لهذا العام بعد غياب ثلاثة مواسم، وذلك بعد أن حقق لقب الشامبيونشيب للموسم الماضى، بجانب ناديى شيفيلد يونايتد صاحب الوصافة وأستون فيلا.

يعتمد المدير الفنى لفريق نوريتش سيتى على أسلوب لعبه مع الفريق فى مباريات الشامبيونشيب خلال الموسم الماضى، ويسعى إلى استغلال ضغط الجمهور على لاعبى ليفربول فى محاولة للخروج بنقطة على الأقل من المواجهة القوية، حيث من المتوقع أن يعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال الضغط الهجومى للاعبى الريدز.

ويدخل نوريتش سيتى اللقاء بتشكيل يتكون من: تيم كرول فى حراسة المرمى، وأمامه جمال لويس، بين جودفرى، كريستوف زيمرمان، ماكس أروزن، ماريو فرانشيش، كينى ماك لين، أونيل هيرنانديز، ماركو شتيبرمان، إميليانو بوينديا، تيمو بوكى.