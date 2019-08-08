شكرا لقرائتكم لوكاكو ينضم الى إنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 21:01

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم الخميس التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لخمسة أعوام من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تبلغ 80 مليون يورو.



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وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الالكتروني أن "اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد (...) وقع عقدا مع +نيراتزوي+ حتى 30 حزيران/يونيو 2024"، وذلك بعيد نشر حساب النادي على تويتر شريطا مصورا قصيرا يقول فيه الدولي البلجيكي "إنتر ليس لأي كان، لذلك أنا هنا".

وكان لوكاكو قد وصل الى المدينة الإيطالية ليل الأربعاء الخميس تمهيدا لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال الى إنتر، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين الى اتفاق بشأنه.

وأظهرت أشرطة مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، استقبال أنصار إنتر للوكاكو في المطار وراحوا يهتفون "لوكاكو لنا".

ونشر وكيل أعمال لوكاكو الإيطالي فيديريكو باستوريلو صورة له ليل الأربعاء برفقة المهاجم الدولي، على متن طائرة خاصة، مرفقة بتعليق "جاهز للتحليق... في الطريق الى ميلانو".