شكرا لقرائتكم إصابة في الركبة تبعد الألماني سانيه "أشهرا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 21:01

أفادت تقارير صحافية الخميس أن الألماني لوروا سانيه لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يتردد أن بايرن ميونيخ بطل البوندسليغا في المواسم السبعة الماضية يرغب في التعاقد معه، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى وسيخضع لعملية جراحية يغيب على أثرها عن الملاعب لأشهر عدة.



وبحسب مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" اليومية فالإصابة التي تعرض لها سانيه (23 عاما) خلال مباراة درع المجتمع الإنكليزية الأحد كانت أقوى مما اعتقد سابقا، وستتطلب وقتا طويلا للتعافي بعد إجراء العملية، ولم يعلق مانشستر سيتي رسميا حتى الآن على هذه التقارير.

وكتبت "كيكر" أن إصابة سانيه "نكسة مريرة لبايرن، الذي كان مستعدا للمرة الأولى لدفع مبلغ كبير" تردد أنه يقارب 100 مليون يورو (112 مليون دولار أميركي) لجذب لاعب الجناح السريع.

ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع سانيه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة الى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد الى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته الى العملاق البافاري