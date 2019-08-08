المصرى يفوز بخماسية على التقدم السعودى وديًا...

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جدة - عمرو شويل استطاع فريق المصري البورسعيدي، فى تحقيق فوزاً كبيراً على حساب نظيره التقدم السعودي بخماسية نظيفة فى المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وأحرز اهداف المصري البورسعيدي كل من ، عبد الرحمن زين وحسين رجب واحمد لبيب ومحمد جابر الذي اختتم التسجيل بهدفين متتاليين. وبدأ ايهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي المباراة بالتشكيل التالي: حرسة المرمي: أحمد عبد الفتاح . Advertisements خط الدفاع: مصطفى طيارة ، سعيدو سينبوري ، حسام أشرف ، محمد السيد العربي . خط الوسط: حجاج عويس ، عبد الرحمن زين ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، ايزيكال باسي . خط الهجوم: أحمد جمعة . ويستعد النادي المصري للمشاركة فى كاس الكونفدرالية والموسم من الدوري المصري وكأس مصر.

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