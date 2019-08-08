شكرا لقرائتكم حرس الحدود يدعم صفوفه بثنائى نيجيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مع ثنائى أفريقى الغينى نانا و النيجيرى أنطونى خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم القادم بعد فترة أختبار بمعسكر الاسكندرية .

كان طارق العشرى قد استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة الإعداد ليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.