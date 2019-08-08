شكرا لقرائتكم صحفى أرجنتينى: رامون دياز مديرا فنيا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رامون دياز بين التعاقد مع الزمالك بالأرجنتينية والخروج من الحسابات بالمصرية



كشف صحفى أرجنتينى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اقتراب تعاقد رامون دياز المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز من القيادة الفنية لنادى الزمالك خلال الموسم المقبل.

ورغم إعلان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن خروج المدرب الأرجنتينى، من حسابات الأبيض، إلا أن الصحفى الأرجنتينى البارز كتب: "هل أبرم رامون دياز تعاقد جديد؟ .. الزمالك المصرى فى تأكيد الى موافقة المدرب الشهير على قيادة المارد الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

ويسعى نادى الزمالك إلى إبرام تعاقد جديد مع مدير فنى جديد خلال الفترة الحالية بحثاً عن الألقاب القارية التى بدأها الموسم الماضى بكأس الكونفيدرالية الافريقية.