شكرا لقرائتكم بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي بيراميدز إف سي، في الحصول على رخصة الأندية المحترفة بشكل رسمي لينهي الإجراءات قبل مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أرسل اتحاد الكرة المصري شهادة رسمية لنادي بيراميدز يؤكد نجاحه في إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة، بعد جهود قوية بذلتها الإدارة التنفيذية للنادي برئاسة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي لإنهاء هذا الملف.

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ويبدأ الفريق مشوار في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الثامنة من مساء السبت بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي.