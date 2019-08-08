شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتم صفقته الثامنة بالميركاتو ويعلن ضم مدافع الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مسئولو الدراويش كانوا قد دخلوا فى مفاوضات مكثفة مع المدافع المتميز و فريق الداخلية من أجل ضم اللاعب خاصة بعد تألقه الموسم الماضى مع فريقه و إجادته فى مركزى الدفاع و الظهير الأيسر .
يذكر أن أبو اليزيد هو الصفقة الثامنة للقلعة الصفراء فى ارة الإنتقالات الحالية والتى يحاول مجلس الإدارة فيها تدعيم الفريق بلاعبين مميزين وعلى قدر عالِ من الخبرة و الكفاءة من أجل الدفاع عن قميص الاسماعيلى فى الموسم الجديد.
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