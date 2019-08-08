شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتم صفقته الثامنة بالميركاتو ويعلن ضم مدافع الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى فى إتمام إنتقال إبراهيم أبو اليزيد مدافع فريق الداخلية لخمسة مواسم وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد .

مسئولو الدراويش كانوا قد دخلوا فى مفاوضات مكثفة مع المدافع المتميز و فريق الداخلية من أجل ضم اللاعب خاصة بعد تألقه الموسم الماضى مع فريقه و إجادته فى مركزى الدفاع و الظهير الأيسر .

يذكر أن أبو اليزيد هو الصفقة الثامنة للقلعة الصفراء فى ارة الإنتقالات الحالية والتى يحاول مجلس الإدارة فيها تدعيم الفريق بلاعبين مميزين وعلى قدر عالِ من الخبرة و الكفاءة من أجل الدفاع عن قميص الاسماعيلى فى الموسم الجديد.