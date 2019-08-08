شكرا لقرائتكم أعضاء الأهلى يتبرعون بالدم لصالح مصابى حادث معهد الأورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلى على المشاركة في مبادرة التبرع بالدم لصالح مصابى «حادث معهد الأورام» التي تشهدها فروع النادي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، اليوم الخميس، وغدًا الجمعة.

وشهد مقر النادي بـ«الجزيرة»، و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، مشاركة العديد من أعضاء الجمعية العمومية في حملة التبرع بالدم لصالح ضحايا "حادث انفجار معهد الأورام".

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه، أمس الأربعاء، قد تقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا "حادث انفجار معهد الأورام" الأليم، مع إصدار قرارٍ بفتح باب التبرع بالدم، اليوم وغدًا الجمعة، لأعضاء النادي، وجميع لاعبي الفرق الرياضية في حملة تشمل مقر النادي بـ«الجزيرة» و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع المصابين من جراء الحادث الإرهابي الغاشم.

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