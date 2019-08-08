شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يخسر أولى ودياته أمام الجبلين السعودي 2/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر الفريق المقاولون العرب، أولى وديات معسكر الجبل الاخضر، والتي أقيمت في السابعة مساء اليوم بمعقل ذئاب الجبل، أمام فريق الجبلين السعودي بنتيجة 2/1.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والنشرف على فريق الكرة على حضور المباراة، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس.

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ويواصل الفريق استعداده للموسم الجديد حيث يطمح ذئاب الجبل في دخول المربع الذهبي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

ومن المقرر أن يسافر المقاولون نهاية أغسطس الجاري إلى كرواتيا للدخول في معسكر خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية على الأكثر.