شكرا لقرائتكم الزمالك يمنع رحيل محمد الشناوي عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك مسئولو النادى الأهلى بخدمات محمد الشناوى حارس الفريق على الرغم من العروض التى تلقاها اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويأتى تعاقد الزمالك مع محمد عواد ومحمد أبو جبل عقبة أمام الأهلى فى التفريط فى خدمات الشناوي لصعوبة التعاقد مع حارس فى نفس المستوي بالوقت الحالي. Advertisements ويواجه الأهلى فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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