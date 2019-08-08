شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه فريق 6 أكتوبر وديًا استعدادًا ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفني، خوض لقاء ودي يوم السبت المقبل أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. ويستعد الزمالك لخوض مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة 16 أغسطس الحالي. Advertisements وكان الزمالك قد نجح بالاتفاق مع ديكاداها وبموافقة الاتحاد الأفريقي علي تأجيل لقاء ديكاداها من يوم الأحد المقبل إلي الجمعة ١٦ أغسطس وذلك علي استاد بتروسبورت وسيخوض الأبيض ودية أمام أكتوبر لتجهيز لاعبيه لمواجهة ديكاداها.

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