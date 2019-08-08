شكرا لقرائتكم السنغالي مانداو يعزز صفوف العدالة لموسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن العدالة يوم الخميس، تعاقده مع المدافع السنغالي مانداو لمدة موسمين قادما من صفوف فريق العين السعودي. وسبق لمانداو، 30 عاماً، اللعب لصفوف فريق الفتح الرباطي المغربي ونياري تالي السنغالي، كما لعب في الفتح والعين السعوديين. وسيستهل العدالة موسمه بمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 22 أغسطس الجاري.

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