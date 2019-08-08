أبها يتغلب على الهلال الشابي التونسي ودياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أبها الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين، 2 - 1 على الهلال الرياضي الشابي التونسي في مباراة ودية أقيمت مساء يوم الخميس.
وجاءت المباراة في إطار معسكر أبها التحضيري في تونس استعداداً لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسجل ثنائية أبها أحمد الحبيب في الدقيقة 33 ثم ضاعف التقدم كريم العواضي في الدقيقة 56 عبر ركلة جزاء.
وكان أبها قد خسر في آخر لقاء ودي قبل مواجهة الرياضي الشابي، بنتيجة 2-0 ضد الترجي التونسي بطل أفريقيا.
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