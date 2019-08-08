شكرا لقرائتكم التعاون يهزم الشارقة ودياً في هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم التعاون معسكره في هولندا، بالفوز على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3-2، في مباراة ودية جمعت بينهما يوم الخميس.
ويقيم فريق التعاون معسكرا خارجيا في هولندا، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020، وسجل ثلاثية التعاون كل من ليندر تاوامبا وريكاردو ومنصور المولد في الدقائق 13 و43 و50.
ويفتتح التعاون الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين أمام الحزم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
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