شكرا لقرائتكم النصر يواصل الاستعداد للوحدة.. ويوقع مع الشابين الشمري والعقيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل لاعبو النصر تدريباتهم يوم الخميس في إطار التحضير للقاء الوحدة الإماراتي يوم الاثنين في أبوظبي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. وشهد مران النصر حضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف على الكرة عبدالرحمن الحلافي، وطبق المدرب روي فيتوريا مجموعة تدريبات تنوعت ما بين البدني والتكتيكي. ومن ناحية أخرى، ووقع رئيس النصر صفوان السويكت عقدين احترافيين مع اللاعبين عبدالرحمن الشمري ونواف العقيدي لمدة 5 أعوام. ويذكر أن الشمري قد شارك في كأس العالم للشباب الأخيرة المقامة في فرنسا مع المنتخب السعودي للشباب.

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