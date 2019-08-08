أرسنال يعلن التعاقد مع ديفيد لويز .. ولوكاكو ينضم لإنتر ميلان الإيطالي .. وناصر ماهر في سموحة لمدة موسم

أحمد أبوعقيل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد رسميا مع البرازيلي ديفيد لويز قادما من صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين.

وتوصل نادي أرسنال الذي يضم محمد النني لاعب وسط منتخب مصر لإتفاق مع تشيلسي يقضي بالحصول على خدمات ديفيد لويز صاحب الـ 32 عاماً، والذي سيرتدي الرقم 23 في الموسم المقبل.

وتشير التقارير الصحفية أن الصفقة كلفت أرسنال 8 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن اجتاز اللاعب بنجاح الفحص الطبي صباح اليوم.

وانضم لويز إلى تشيلسي من بنفيكا البرتغال فى يناير 2011، لكنه غادر للانضمام إلى باريس سان جيرمان في عام 2014 قبل أن يعود إلى النادي اللندنى فى 2016.

لوكاكو ينضم لإنتر الإيطالي

ضم البلجيكى روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزى رسميا إلى فريق انتر ميلان الإيطالى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارى.

وكان لوكاكو قد انضم إلى صفوف اليونايتد فى صيف عام 2017 قادما من صفوف إيفرتون.

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وسيدافع لوكاكو عن قميص انتر ميلان لمدة 5 مواسم مقبلة، لينضم إلى قائمة طويلة من المهاجمين الأساطير الذين لعبوا للنادى الإيطالى وساهموا فى تحقيق العديد من البطولات.

الأهلي يعير ناصر ماهر لسموحة لمدة موسم

أكد مسئولو النادي الأهلي أن سموحة توصل لإتفاق بخصوص استعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لمدة موسم.

ورفض مسئولو الأهلي مقترح إعارة ناصر ماهر لمدة موسمين مبدين موافقتهم على اعارته لمدة موسم واحد فقط.

وجاءت موافقة الأهلي على إعارة ناصر ماهر بعد النجاح في التعاقد مع محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز في الميركاتو الصيفي الجاري.