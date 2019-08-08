بايرن يرحب بمشاركة هرنانديز بفوز ودي بنتيجة... 23-صفر!

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حقق نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، فوزا ساحقا بنتيجة 23-صفر على فريق الهواة روتاش-إيغرن في مباراة ودية تحضيرا للموسم الجديد من البوندسليغا شهدت مشاركة أولى للاعبه الفرنسي لوكاس هرنانديز.

وجدد بايرن الفوز الساحق الذي حققه على الفريق قبل نحو عام 20-2.

وأتت النتيجة الجديدة للعملاق البافاري بفضل 22 هدفا للاعبيه توزعت بين الفرنسي كورنتان توليسو (4)، و"هاتريك" لكل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألمانيين توماس مولر وليون غوريتسكا والغاني كواسي أوكييري فريدت، وهدفين للبرتغالي ريناتو سانشيز، وهدف لكل من سيرج غنابري وليون دياكو والنيوزيلندي ساربيت سينغ وألكسندر نورمبرغر.

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وكأن بايرن كان يحتاج للدعم، فـجاءه هدف من لارس ديتريخ خطأ في مرمى فريقه، بحسب ما أورد البافاري عبر موقعه الالكتروني.

وشهدت المباراة خوض الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز مباراته الأولى بقميص النادي البافاري الذي سيدافع عن ألوانه في موسم 2019-2020، بعد انتقاله الى صفوفه من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قياسية لنادٍ في ألمانيا بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

وقال اللاعب المتوج الصيف الماضي بلقب كأس العالم في روسيا مع المنتخب الفرنسي، والغائب عن الملاعب منذ شباط/فبراير الماضي بسبب إصابة في الركبة، "أنا أتحسن بشكل تدريجي، وأشعر بأنني اقترب من جاهزية 100 بالمئة"، وذلك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية.

أضاف "عليّ أن أحصل على ما تبقى (من الجاهزية الكاملة) من خلال خوض المباريات. آمل في أن أكون جاهزا بما يكفي للعب الإثنين"، عندما يبدأ بايرن الدفاع عن لقبه بطلا لكأس ألمانيا بمواجهة إنرجي كوتبوس.