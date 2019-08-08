تييم يفك النحس ويتأهل إلى ربع نهائي دورة مونتريال

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فك النمسوي دومينيك تييم المصنف ثانيا، النحس الذي يلاحقه منذ خمسة أعوام في دورة كندا للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بتأهله الخميس الى ربع النهائي بعد فوزه على الكرواتي مارين سيليتش 7-6 (9-7) و6-4 في الدور الثالث.

وفي الدورة المقامة هذا العام في مونتريال، نجح النمسوي الذي كان تغلب على صاحب الارض دينيس شابوفالوف الأربعاء، في انقاذ إرساله مرتين في المجموعة الأخيرة امام بطل فلاشينغ ميدوز عام 2014، وتغلب على منافسه المصنف 14 عندما كان يرسل للمرة الثالثة للفوز باللقاء.

وقال تييم بعدما حقق فوزه الـ 31 هذا الموسم "إنه انتصار عظيم جديد بالنسبة لي (...) كنت محظوظا جدا لتمكني من إنقاذ تسع كرات لكسر إرسالي".

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وتابع "لكن من الناحية الذهنية كان الإرسال من أجل الفوز صعبا. بلوغ ربع نهائي دورة ماسترز 1000 نقطة هو أمر استثنائي دائما".

وتأتي مشاركة تييم في دورة كندا التي تقام بالتواتر بين تورونتو ومونتريال، عقب فوزه على ارضه وامام جماهيره بدورة كيتسبويل، وهو لقبه الثالث منذ مطلع 2019 بعد فوزه بدورتي إنديان ويلز الأميركية وبرشلونة الاسبانية.

ويلتقي تييم في الدور التالي الجمعة الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثامنا والفائز بسهولة على التشيلي كريستيان غارين 6-3 و6-3.